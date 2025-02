Sei speciale bellissima Grande Fratello Javier rompe gli indugi nella notte | ha scelto lei

Leggi su Caffeinamagazine.it

, c’è la svolta tra Helena e. Dopo l’ultimo colpo di scena di Zeudi Di Palma sembra essersi sbloccata la situazione tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino. L’ex miss Italia si è esposta e ha dichiarato che se la volontà dei due è quella di stare insieme lei sarebbe stata felice. Una mossa inattesa dopo che Helena e Zeudi hanno mostrato più volte un interesse reciproco.Ma adesso sembra tutto cambiato. Le parole di Zeudi sono state chiare: “Io vi vedo, sareste una bella coppia. Tuprovi qualcosa per lei, a te piace molto. Vi voglio bene e vi voglio far stare in armonia. Io non c’entro niente con voi, mi tiro fuori dal triangolo. E tu Helena. se il tuo bene è stare con lui, per me va benissimo. Sono super felice”. EHelena Prestes eMartinez si sono appartati a bordo piscina.