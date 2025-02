Feedpress.me - Sedicenne ferito a coltellate durante una rapina a Roma, è grave

Leggi su Feedpress.me

Un ragazzo italiano di 16 anni è stato, nel corso di un tentativo di, in piazza Flavio Biondo, in zona Monteverde, a. Il 16enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Gli aggressori sono fuggiti. Sul posto la polizia che indaga sui fatti.