Scuolalink.it - Sedi disagiate: Anief rilancia la proposta dell’indennità per docenti e ATA

Leggi su Scuolalink.it

Lavorare nelle scuole di montagna comporta difficoltà logistiche, sacrifici e spese aggiuntive, e per questo motivo il sindacatotorna a chiedere il riconoscimento delle indennità dellepere personale ATA impiegati nei territori più difficili da raggiungere. Indennità per: una misura per tutelare i lavoratori della scuola Secondo Marcello .lapere ATA Scuolalink.