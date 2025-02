Fanpage.it - Se hai problemi a comunicare con il tuo gatto dovresti fare questo gesto: la scoperta di uno studio

Leggi su Fanpage.it

Per la prima volta è stato scientificamente dimostrato che umano epossono instaurare un rapporto di apertura e fiducia reciproca sorridendo. Ma non alla maniera degli umani, bensì a quella dei gatti. Lospiega qual è l'espressione facciale da assumere per ottenererisultato.