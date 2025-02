Ilgiorno.it - Scuola, cantiere sbloccato. Lavori al via da settembre

ildellamedia firmata Inail e fermo dal 2021: i, a Vaprio, salvo nuovi colpi di scena, ripartiranno a, dopo la nuova gara in corso, per assegnare la commessa. Un incontro fra l’istituto, il Comune e poi con famiglie, consiglieri e preside ha chiarito il cammino intrapreso a Roma per rimettere la grande opera sul binario giusto. I costi sono lievitati da 7 milioni a 11-12, ma il Comune forse si vedrà azzerato il canone di affitto che avrebbe dovuto versare per oltre 30 anni (da 210mila ai 360mila euro l’anno dopo l’aggiornamento dei costi). L’ipotesi è che intervenga direttamente il ministero dell’Istruzione coprendo l’intera cifra con fondi a sostegno degli edifici all’avanguardia costruiti dallo Stato stesso e ora in difficoltà: in tutto il Paese ce ne sarebbero altri sei.