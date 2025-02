Ilrestodelcarlino.it - Scuola, a Pesaro si stacca una finestra e crolla su uno studente

, 2 febbraio 2025 – Sil’infisso dellae cade davanti all’ingresso. Erano le 8 del mattino, poco prima del suono della campanella. Due studenti dell’istituto tecnico Bramante Genga, che si trova al Campus, sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave. “Ho sentito un rumore provenire dal piano di sopra, istintivamente ho alzato lo sguardo e ho visto lache cadeva. Poteva colpirmi in testa e in quel caso non sarei stato qui a raccontarla”. Nicola Fronzoni, 18 anni, iscritto al quarto anno e residente a Fanano, è consapevole di essere stato un ragazzo fortunato. Si trovava insieme ad altri 4 compagni ieri mattina intorno alle 8. Stavano chiacchierando in cerchio in attesa di entrare nell’istituto quando ladel piano di sopra è caduta in prossimità delle loro teste.