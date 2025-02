Lanazione.it - Scotte, assalto al pronto soccorso. Gli utenti ogni anno in crescita, meno letti ma più day hospital

Siena, 2 febbraio 2025 – Organizzazione e capitale umano, performance e anticorruzione. Tutto raccolto nel Piano integrato di attività e di organizzazione (Piao) 2025-2027 delle. Che fotografa lo stato di salute del policlinico e le ’medicine’ utili per renderlo più performante, E sempre più punto di riferimento del sud senese in un momento delicato per la sanità pubblica. Piao che è fresco di approvazione dopo l’illustrazione, fra gli altri, a sindacati, comitato di partecipazione e collegio sindacale. Un documento che scatta la foto all’attività svolta, confrontandola con i risultati ottenuti dal 2021 ad oggi. Per quanto riguarda i posti letto, la diminuzione è stata nel corso del tempo progressiva, passando dai 582 del 2021 ai 569 del 2022-2023, ai 550 dell’appena concluso.