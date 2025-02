Sport.quotidiano.net - Scontro salvezza in casa dei Leoni. Montevarchi si affida a Sesti

Leggi su Sport.quotidiano.net

La sfida tra ie l’Aquila, per usare i simboli dei due club, ha sempre un fascino speciale, qualunque sia la classifica. Oggi a Poggibonsi, tuttavia, l’incontro della quinta di ritorno in programma allo stadio "Stefano Lotti" conterà anche e soprattutto per le aspirazioni didi giallorossi e rossoblù, con i padroni diin vantaggio di due punti. Atos Rigucci, che alla vigilia si è complimentato sinceramente con il suo collega Stefano Calderini definendolo "un allenatore bravo come pochi", ritroverà il raziocinio di Davidea centrocampo. Ha scontato la squalifica ed è un rientro prezioso per i meccanismi di unche però lamenta ben quattro assenze per gli infortuni di Picchi, Boncompagni, Damiano e il forfait del 2006 D’Alessandro ancora squalificato.