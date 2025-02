Lanazione.it - Scontro fra due auto, coinvolta una donna in gravidanza. Trasportata in ospedale

Leggi su Lanazione.it

Altopascio (Lucca), 2 febbraio 2025 – Grave incidente fra duein via della Fossetta, a Badia Pozzeveri nel comune di Altopascio. Due persone sono rimaste ferite nelloavvenuto intorno alle 13 di oggi, 2 febbraio.nell’incidente unadi 33 anni, in, portata in codice rosso, per dinamica, al Pronto soccorso dell’di Lucca. Anche un uomo è stato portato in codice giallo sempre all'di Lucca. Sul posto sono intervenuti o vigili del fuoco,medica e ambulanza della Misercordia di Lucca. Da chiarire la dinamica.