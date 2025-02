Ilfattoquotidiano.it - Scontro Bocchino-Travaglio su Nove: “Portavoce del giustizialismo grillino”. “Voltagabbana, io scrivo le stesse cose da 30 anni”

Ad Accordi&Disaccordi si consuma unodurissimo tra Marcoe Italo. Parlando dell’attacco del governo alla magistraura, il direttore editoriale del Secolo d’Italia ha detto: “fa ilaltisonante deldei 5 Stelle. Noi dobbiamo tutelare il cittadino anche da una magistratura che eccede. Quando i cittadini vedono il caso Open Arms contro Salvini, il caso Open di Renzi, non si fidano più dei magistrati tant’è che l’indice di gradimento dei magistrati è crollato”. Replica secca del direttore del Fatto Quotidiano: “E’ il decuplo di quello dei politici, per quanto li abbiate sputtanati per 30, hanno ancora 10 volte il gradimento che avete voi“. Ancora: “Tu li sostieni perché fai il passacarte delle loro inchieste, perché tu sei uno dei responsabili delle distorsioni perché ti danno i pezzi di carta per condannare e sputtanare preventivamente le persone”.