Scoglio Marmol la Roma insiste | si inserisce anche il Como

Saranno due giorni inevitabilmente concitati per la, su diversi fronti. Oggi l’attenzione è chiaramente rivolta al difficile match contro il Napoli, in programma alle 20:45 in un Olimpico che vuole essere ancora una volta fattore decisivo per i successi dei giallorossi. Domani le ultime 24 ore di un mercato ancora tutto da vivere, sia in uscita, con i destini di Paredes e Cristante che si stanno delineando, che in entrata, dove la questione difensore centrale è primaria.Non è più un mistero che in cima alla lista dei desideri c’è Mika, centrale che piace per duttilità e futuribilità, visti i 23 anni d’età. Se dopo i tre incontri di Ghisolfi con l’entourage del giocatore la sensazione è che con lui non ci sarebbero problemi, loresta l’accordo con il Las Palmas, che non vuole sentire ragioni e chiede i 10 milioni della clausola rescissoria (il 50% della futura rivendita spetta al Barcellona).