Scivola sui binari e resta incastrato: il treno gli passa sopra ma resta quasi illeso

Una situazione potenzialmente mortale si è verificata ieri sera intorno alle 20 nella stazione ferroviaria di San Donà di Piave, nel Veneziano. Un 63enne di Mestre èto mentre cercava di attraversare la massicciata per cambiare banchina, rimanendosuiproprio mentre si avvicinava un.Leggi anche: Ilarriva, l’auto non si accorge: incidente spaventoso, il VIDEOEmergenza e operazione di soccorsoIl 63enne, resosi conto dell’impossibilità di liberarsi, si è rannicchiato suimentre transitava il regionale proveniente da Portogruaro. Il, che rallentava in vista della fermata a San Donà, ètoall’uomo senza travolgerlo, evitando il peggiore grazie alla riduzione della velocità. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, compiendo una delicata operazione durata circa dieci minuti, durante i quali hanno disattivato i pantografi delper garantire la sicurezza degli operatori.