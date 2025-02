Ilfattoquotidiano.it - “Scimmia, negro, sei uno scherzo della natura”: Daspo di cinque anni per insulti razzisti a due calciatori del campionato Juniores di Padova

Gli avevano dato, ora ne pagheranno le conseguenze. Lo scorso 18 gennaio in Veneto, nel match delprovincialetra Reale San Giorgio in Bosco, un giocatoreformazione di casa era stato vittima di alcuniprovenienti dalla panchina degli ospiti. In lacrime, il giovane aveva chiesto al suo allenatore di essere sostituito. Identificati i colpevoli, il Questore diha emesso nei loro confronti duedi. “Nella giornata di venerdì 31 gennaio gli agentiDivisione AnticrimineQuestura dihanno notificato i due provvedimenti diperemessi dal Questoreprovincia diMarco Odorisio, nei confronti dei due giocatori, seduti in panchina,squadra di calcio San Giorgio in Bosco che, nella giornata di sabato 18 gennaio, durante l’incontro di calcio contro il Real, valevole per ilprovinciale, presso il campo da calcio del Realhanno offeso, con pesantianche a sfondo razziale tre giocatorisquadra avversaria”, si legge nel comunicato emesso dalla Questura di