Sci di fondo | è ancora festa Norvegia a Cogne nella 10 km con Amundsen vincitore Davide Graz ottimo nono

La 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli diè un affare tutto a trazione norvegese, ed è ormai una sorta di consuetudine. Harald Oestbergtrova la sua vittoria numero 5 in stagione, la decima in assoluto, e legittimauna volta il proprio status di attore primario in Coppa del Mondo di sci di. 21’45?1 il suo tempo, dopo un grande duello con diversi attori dei quali parleremo a breve.Seconda posizione per Iver Tildheim Andersen a 11?7, per un distacco che si amplia di molto soprattutto dal settimo chilometro in poi; completa il podio tutto norge Martin Loewstroem Nyenget, terzo a 15?7 dopo aver sostanzialmente ripreso Simen Hegstad Krueger: per lui 5° posto a 20?3, superato dall’svedese Edvin Anger, bravo nell’ultima parte.Ultimo tratto che, per la verità, non si può certo definire fortunato per Iivo Niskanen.