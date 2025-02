Oasport.it - Sci di fondo, Caterina Ganza 15ma nella 10 km tl di Cogne vinta dalla statunitense Jessie Diggins

Leggi su Oasport.it

Cala il sipario sull’ottava tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di: a, in Val d’Aosta,10 km femminile in tecnica libera con partenze ad intervalli si impone la, mentre in casa Italia la migliore èGanz,.La leader della classifica generale, la, si impone con il crono di 23’59?7, battendo, al termine di un appassionante duello a distanza, la norvegese Astrid Oeyre Slind, la quale resta in vetta alla graduatoria distance, seconda a 5?1.Sale sul gradino più basso del podio la finlandese Kerttu Niskanen, terza a 15?4, mentrenutrita rappresentanza azzurra la migliore èGanz, che si classificaa 1’23?0, vincendo la sfida interna con Martina Di Centa, 19ma a 1’34?9.Biathlon, Europei Open 2025: bronzo per l’Italiastaffetta femminile! Oro alla GermaniaBuone prestazioni anche per Martina Bellini, 24ma a 1’49?2, davanti a Cristina Pittin, 25ma a 1’49?8, per Francesca Franchi, 30ma a 2’03?2, e per Anna Comarella, 34ma a 2’11?4.