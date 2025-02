Oasport.it - Sci alpino, ufficializzati i 21 convocati per i Mondiali di Saalbalch: Goggia e Brignone guidano il gruppo

Leggi su Oasport.it

Il Presidente della FISI Flavio Roda ha ufficializzato iche prenderanno parte ai prossimi Campionatidi scidi Saalbach-Hinterglemm (Austrica) che si disputeranno dal 4 al 16 febbraio prossimi. La lista comprende 21 atleti complessivi, suddivisi in questo modo: 10 donne e 11 uomini. Non mancano alcune sorprese, mentre le certezze, ovviamente sono Federicae Sofianel comparto femminile e Dominik Paris e Alex Vinatzer in quello maschile. Di seguito l’elenco dei.CONVOCATEMarta BassinoFedericaGiorgia CollombElena CurtoniNicol DelagoLara Della MeaSofiaMartina PeterliniLaura PirovanoMarta RossettiGuglielmo BoscaMattia CasseLuca De AliprandiniFilippo Della ViteGiovanni FranzoniStefano GrossChristof InnerhoferTobias KastlungerDominik ParisFlorian SchiederAlex Vinatzer