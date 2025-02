Oasport.it - Sci alpino, é un’Italia a due velocità: confronto impietoso nei numeri tra uomini e donne

I Mondiali di scidi Saalbach sono ormai alle porte e già da martedì verranno assegnate le prime medaglie, visto che in programma c’è il parallelo a squadre. Una rassegna iridata a cui l’Italia si presenta con ambizioni importanti, soprattutto in campo femminile, dove Federica Brignone e Sofia Goggia sono certamente tra le più attese dopo una prima parte di stagione veramente folgorante da parte di entrambe.finora che è andata a duediverse nel paragonare i risultati dinei primi mesi di Coppa del Mondo. Lo straordinario rendimento di Brignone e Goggia ha accentuato molto questa differenza, visto che da sole le due straordinarie campionesse hanno portato a casa ben tredici podi con addirittura sette vittorie. Tra gliil successo è stato solo uno, con i podi che poi diventano tre in totale.