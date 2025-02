Oasport.it - Sci alpino, chi schiererà l’Italia nel parallelo a squadre? Quasi certa l’assenza di Goggia e Brignone

Rispetto alle consuete gare che si vedono durante la stagione di Coppa del Mondo, gli ormai imminenti Mondiali di scia Saalbach presentano qualche novità, visto che verranno assegnati tre titoli in specialità che non si sono mai viste durante l’anno: ilmiste e la combinata afemminile e maschile.Le medaglie delsaranno le prime in assoluto ad essere assegnate, visto che la gara si terrà proprio il primo giorno, martedì 4 febbraio alle ore 15.15. Una competizione non molto amata dal, che non è mai stata tra le nazioni protagoniste sia nelle varie rassegne iridate sia in quei pochi Team Event di Coppa del Mondo che si sono svolti in passato,sempre durante le finali di fine stagione.Difficile dire quali saranno gli azzurri che prenderanno il via in questo