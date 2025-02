Chietitoday.it - Schianto mortale in A14: la vittima è Massimo Ciampo, autotrasportatore

Leggi su Chietitoday.it

Si chiamavadi Gravina in Puglia, ladel grave incidente verificatosi ieri sull'autostrada A14 nel tratto compreso tra Pescara Sud/Francavilla al Mare e Ortona,, in direzione Bari.Nell'impatto, che ha coinvolto un tir che trasportava Adblue per.