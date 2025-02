Lanazione.it - Schianto con lo scooter in Valnerina. Daniele Capitanucci muore a 50 anni. Comunità sconvolta

Leggi su Lanazione.it

Terni, 2 febbraio 2025 – Era un grande appassionato delle due ruote e in sella al suoha perso la vita. La vittima del tragico incidente, avvenuto poco prima dell’alba di sabato, è, 50enne di Terni, dipendente Ilserv nelle acciaierie. L’incidente si è verificato intorno alle quattro della notte tra venerdì e ieri, mentre l’uomo viaggiava in sella allo Scarabeo 50, lungo la statale ““, all’altezza dell’incrocio per Casteldilago. Improvvisamente, e per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra. È scattato l’allarme ai soccorsi e sul posto è giunta in breve tempo l’ambulanza. Gli operatori del 118 dell’ospedale di Terni, purtroppo, non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso. L’impatto con l’asfalto non ha lasciato scampo a