Scelta obbligata per serenità e autonomia

Firenze, 2 febbraio 2025 – Da tempo se ne vanno ma pochi ne parlano: un fenomeno ormai consolidato quello dei nostri ragazzi che scelgono di trasferirsi all’estero. Una bella gioventù che abbandona l’Italia contribuendo ad abbattere ulteriormente la quota di giovani che dovrebbero essere la linfa vitale del futuro economico e sociale del Paese. La nostra Toscana non fa grande differenza rispetto al resto d’Italia. Ma questa emigrazione trasversale per provenienza geografica, livello di istruzione ma anche disponibilità economica familiare non pare preoccupare più di tanto. La vulgata spesso si concentra sulla fuga dei cervelli, ma non è quello: solo il 30% degli expat è laureato. Secondo il rapporto I giovani e ladi trasferirsi all’estero (Fondazione Nord Est insieme al Cnel) negli ultimi tredici anni gli expat tra i 18 e i 34 anni sono oltre mezzo milione.