Lanazione.it - Scattata l’operazione ’Alto impatto’. Controlli a tappeto della polizia

ad alto impatto nel comune coordinati dalladi Stato. Continua senza sosta l’attività di controllo straordinario del territorio nel Comune di Carrara, disposta dal Questore Santi Allegra e decisa in sede di Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Guido Aprea con servizi interforze ad “Alto Impatto”. L’attività è stata espletata dalle volanti del commissariato, dell’Arma dei carabinieri,Guardia di Finanza elocale di Carrara, con il concorso degli operatori del Reparto Prevenzione Criminedi Stato Toscana di Firenze, in quelle aree che destano particolare allarme sociale per i cittadini. Durante il servizio sono state effettuate mirate attività di pattugliamento al fine di evitare la commissione di reati predatori - soprattutto “furti in abitazione” e in locali/uffici pubblici - episodi di criminalità diffusa, attività di “micro spaccio” di sostanze stupefacenti e immigrazione irregolare, in particolare in località Avenza, con specifica attenzione a Piazza Menconi, piazza Ingolstad, zona Fossone, zona Bonascola e alle prossimitàstazione FF.