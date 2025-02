Ilgiorno.it - Scatta l’allarme: topi d’appartamento in azione

Albosaggia, dove in settimana i ladri avevano già visitato la farmacia Vitali, ma anche a Castione. Se con i tre arresti di giovedì si è con tutta probabilità messa la parola fine ai furti nelle farmacie – ne sono stati messi a segno sette nel giro di poco più di due settimane – si torna purtroppo a dover dar conto di incursioni di malviventi in abitazioni private. Due le denunce ai Carabinieri di Sondrio, sebbene pare che a Castione, in via Vanoni per la precisione, gli episodi siano stati di più, sia nel corso della mattinata che nel primo pomeriggio di venerdì. Se ne parla anche sul gruppo Facebook "Sei di Castione Andevenno se.", dove addirittura si segnala la provenienza dei("due sudamericani") e la modalità seguita per violare la proprietà privata ("piede di porco rompono infissi").