Cityrumors.it - Sbagliano la curva e si schiantano sulla facciata di una casa: “È già la sesta volta”

Un autista ha sbagliato laed è finito con la macchina contro una, i residenti denunciano come sia lache avvieneUn terrificante incidente ha scombussolato l’intero quartiere nella notte, per quanto ormai ci siano abituati. Le immagini diffuse dai media locali mostrano una macchina completamente distrutta e i pezzi, che si sono staccati dopo l’impatto, sparsi per tutta la zona. Immediato è stato l’intervento della polizia e dei vigili del fuoco, con quest’ultimi che si sono occupati di sistemare la situazione.lae sidi una: “È già la” – Cityrumors.itIl tutto è successo alle 4.05 del mattino, lungo la Stationsstraat a Gits, strada in Belgio che porta verso la ferroviaKoolskampstraat. Un percorso decisamente particolare, soprattutto per via di unaa sinistra, appena prima del passaggio a livello, che spesso negli anni è stata causa di brutti incidenti.