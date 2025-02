Metropolitanmagazine.it - Sarà Lauren Edelman il nuovo CEO del brand beauty di Victoria Beckham

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Uncapitolo per: il cambio di CEO, dove il timone passa aè stata chief marketing officer globale, che ora prenderà il posto di Katia Beauchamp, ex CEO deldella modella, sempre più in espansione. Lo ha diffuso il, ma non ci sono state particolari dichiarazioni da entrambe le parti: la collaborazione è solida e stabile tanto da non aver bisogno di particolari presentazioni.è la nuova CEO diIn particolare questi ultimi due anni, dal lancio, hanno visto una forte crescita del, che ha acquisito forte consenso. Infatti, sta attraversando un momento di crescita su tutta la linea, per quanto riguarda le attività di bellezza e moda di. Come riportato, nell’anno fiscale 2023, il business di tutte le categorie è cresciuto de 52% a 89,1 milioni di sterline.