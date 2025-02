Ilrestodelcarlino.it - Santi e Vannelli per Soli Deo Gloria. Il concerto alla chiesa di San Biagio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Micheletromba e Micheleall’organo sono i protagonisti delche questo pomeriggio alle 17 si tiene nelladi San, a Marmirolo, nell’ambito della rassegnaDeo. Un appuntamento a ingresso libero con due straordinari interpreti che si misurano con un programma molto interessante. Di Jeremiah Clarke (1674 - 1707) eseguono "The prince of Denmark’s March da A choice collection of ayres"; di Domenico Gabrielli (1659 -1690) la Sonata con tromba, da un manoscritto conservato nell’Archivio musicale di San Petronio; di Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) la Suite seconde in Fa maggiore Hwv 427 e la Suite Hwv 341; di Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) la Fantasia e fuga in La minore BWV 904; e di Henry Purcell (1659-1695) la Sonata for trumpet Z.