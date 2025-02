Puntomagazine.it - Sant’Antimo, metanfetamina nella lavatrice: 35enne arrestata dai Carabinieri

Sulle orme del chimico Walter White,serie tv Breaking Bad la donna già nota alle forze dell’ordine era in affidamento ai servizi socialiSintetizzata la prima volta in Giappone, la metamfetamina non è solo quella resa celebre dal chimico Walter White,serie tv Breaking Bad. E’ uno stimolante potentissimo, generalmente prodotto in laboratori clandestini statunitensi e in Oriente. Lo spiega puntualmente il Ministero dell’Interno sul portale web antidroga, descrivendone gli effetti devastanti sull’organismo di chi la assume.Se ladifinita nel mirino deifosse fan delle avventure di White e della sua crystal meth blu o lettrice delle indicazioni ministeriali non lo sapremo mai.Quello che sappiamo è che, dalla scorsa serata, è in manette per detenzione di droga a fini di spaccio.