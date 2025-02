Santa Marinella paura nella notte | villetta in fiamme famiglia in salvo

Leggi su Ilfaroonline.it

, allorché un incendio ha interessato unasituata in via Torino. Le, divampate per cause ancora da accertare, hanno inizialmente coinvolto il patio esterno, propagandosi rapidamente fino al salone dell’abitazione.L’intervento dei soccorsiL’allarme è scattato intorno alle 23, quando sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Civitavecchia con la squadra 17A, supportata dall’autobotte AB17 e dai colleghi di Cerveteri con la squadra 26A. Grazie al tempestivo intervento, i pompieri sono riusciti a contenere le, impedendo che l’incendio si estendesse al resto dellain, area in sicurezzaAl momento dell’arrivo dei soccorritori, lache occupava l’abitazione – composta da quattro persone – era già riuscita a mettersi in, evitando così conseguenze più gravi.