Ilgiorno.it - Santa Maria della Versa, incendio nella notte: dieci ore per spegnere le fiamme

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 2 febbraio 2024 - La casa era disabitata e non ci sono state dunque persone coinvolte né ferite, ma i danni sono stati notevoli, con lo “stabile completamente danneggiato”. I vigili del fuoco di Pavia sono stati impegnati per circa 10 ore per domare l'divampato nelle prime ore di oggi, domenica 2 febbraio. “Questaalle ore 1.30 - riferiscono dal comando provinciale di Pavia - i vigili del fuoco di Broni sono intervenuti a Sannazzaro”, frazione di, sulle colline oltrepadane. “La portata dell'- prosegue la nota dei vigili del fuoco - ha richiesto l'intervento di altri mezzi tra cui l’autoscala dalla sede centrale e Aps (Autopompaserbatoio) e Abp (Autobottepompa) dal distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Mede”.