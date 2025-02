Liberoquotidiano.it - Sanremo ha già il vincitore

Carlo Conti ci ha visto giusto nella selezione dei cantanti di, che dopo l'abbandono di Emis Killa saranno 29 e non 30. Ha scelto personaggi che vendono, vendono tanto: la cosa si era intuita ma ora è certificata dalla classifica di Spotify legata agli artisti più ascoltati lo scorso anno. Parecchi di loro figurano tra i Big che Conti ha voluto all'Ariston: sono giovani, carini e sopratutto rapper, che come è facile intuire non sono esattamente i beniamini del pubblico maturo che segue Raiuno. Pace. In attesa che il Festival prenda il via il prossimo 11 febbraio, si moltiplicano voci e discussioni su chi potrebbe vincere quest'anno. Gli scommettitori puntano su Giorgia, Ollly, Achille Lauro e Irama. Guardando ai dati del 2024, tra gli artisti in gara i più gettonati ci sono al primo e secondo posto Guè e Tony Effe.