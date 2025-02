Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, “Vasco rifiutò l’asta del microfono e finì per generare un botto clamoroso. Cavallo pazzo? Mi buttai sul palco per fermarlo, gli misi la mano davanti la bocca e beccai una lunga serie di cazzotti”: il Festival raccontato da Pippo Balistreri

Prima delle lacrime. Del vuoto mentale. Prima dell’ultimo sguardo (perso) verso il. Prima dell’ultimo gorgheggio. Dell’ultimo check mentale su intonazione, strofa, ritornello, coreografia studiata, ripetuta, limata. Prima dei “leoni” della platea.Un attimo prima, da quaranta e passa anni, c’è lui,, direttore delaldi.Come vive il suo ruolo?In tensione; poi negli anni passati, tra un cantante e l’altro, passava del tempo, mentre nelle ultime edizioni siamo ai secondi.Ilfa ancora rima con Baudo.Se qualcosa non gli piaceva, qualsiasi,interveniva; (pausa) mi riferisco soprattutto alla musica perché è stato un grande maestro: suona il pianoforte come pochi.Interveniva sui brani?Ha cambiato il finale della canzone di Giorgia (Come saprei): l’ha ascoltata, ha parlato con lei, e ha avuto ragione.