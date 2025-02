Isaechia.it - Sanremo 2025, Fedez e Achille Lauro vicini sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni: il (vero) motivo

Il Festival diè ormai alle porte. Lo show più atteso dell’anno sul teatro dell’Ariston prenderà il via l’undici di febbraio.Come di consueto la rivista Tvha dedicato laai trenta big in gara, attorno ai quali c’è grande attesa, sia per i brani con cui gareggeranno, sia per i duetti in cui si cimenteranno per animare la tanto amata serata delle cover.Alla vista dellada poco pubblicata, è subito balzato all’occhio un dettaglio.apparessimo ad. Questo contatto tra i due ha fatto subito mormorare il web, considerati gli ultimi risvolti nel mondo del gossip.Fabrizio Corona, che come ormai tutti sapranno si sta occupando di sviscerare il matrimonio degli ex Ferragnez, ha infatti da poco annunciato che anche Chiara Ferragni sarebbe – a detta sua – colpevole di alcuni tradimenti ai danni dell’ex marito ed uno di questi sarebbe stato consumato proprio con(clicca QUI per tutti i dettagli).