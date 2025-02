Isaechia.it - Sanremo 2025, ecco se il Grande Fratello e C’è Posta per Te andranno in onda nella settimana del Festival

Tra poco più di unaprenderà il via la nuova edizione deldi, durante la quale i 29 cantanti in gara scelti da Carlo Conti saliranno sul palco del Teatro Ariston, pronti a fare ascoltare a tutto il pubblico il brano che ognuno di loro spera possa portarli alla vittoria.Ildi diè da sempre uno degli eventi più attesi dell’anno e se la Rai trae beneficio dagli ascolti sempre elevati che la kermesse canora porta alle sue reti, Mediaset e le altre reti minori devono fare i conti con il problema della contro programmazione. Ogni anno, infatti, i vertici Mediaset si chiedono quali programmi fermare e quali invece mandare ugualmente in, per evitare un crollo di ascolti.Come riportato da TvBlog per quest’anno Mediaset avrebbe deciso – almeno per il momento – di mandare inregolarmente la puntata del giovedì del, mentre avrebbe deciso di sospendere la messa indi C’èper te, per evitare che vada incontro la finale del