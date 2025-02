Ilrestodelcarlino.it - Sanità, l'incubo delle liste d'attesa

Bologna, 2 febbraio 2025 – Sono adirata verso queste maledettedi. Anche pochi giorni fa (da mesi) il Cup mi ha ribadito che non c'è possibilità di avere un appuntamento per una visita dermatologica, pare in tutta la regione. Qual è il motivo? Pochi medici specialisti? Problemi organizzativi? Anche laprivata ha problemi di lista di, visto che non mi è stato chiesto di poter accedervi? O si preferisce non collaborare col privato? Io ho problemi seri, una volta all'anno devo fare controlli. Da 3 anni al poliambulatorio Navile la dottoressa mi fissava l'appuntamento per l'anno successivo. L'organizzazione non si addice al servizio sanitario nazionale. Vera Ugolini Risponde Beppe Boni Non è possibile che a Bologna e dintorni per una visita dermatologica una persona che ne ha necessità e urgenza venga rispedita a casa.