Sanità in lutto per la morte di una dottoressa di soli 34 anni

PISTOIA – Morta a34, per una malattia diagnosticata solo nel 2022, Ilaria Biagini,pistoiese in servizio all’ospedale fiorentino di Careggi. A dare la notizia, che ha fatto il giro del web, il governatore Eugenio Giani: “La Toscana – dice – piange la prematura scomparsa della giovaneIlaria Biagini di Pistoia, in servizio al nostro ospedale di Careggi. Un dolore profondo attraversa il nostro sistema sanitario regionale che perde una professionista competente e appassionata. Esprimo il profondo cordoglio della Toscana alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che l’hanno conosciuta. L’impegno e il tuo sorriso resteranno per sempre nei cuori di chi ha avuto il privilegio di incontrarti. Riposa in pace Ilaria”.