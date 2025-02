Genovatoday.it - Sanità, approvato il Regolamento di pubblica tutela per gestire le criticità

Leggi su Genovatoday.it

Via libera al 'di' in tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria, che renderà omogenee su tutto il territorio le procedure per garantire ai cittadini una risposta nellesegnalate nell'assistenza sanitaria.Nel corso della mattina di giovedì 30.