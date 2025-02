Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, area sottoposta a sequestro: il chiarimento del Sindaco Ricci

Tempo di lettura: 3 minuti“In merito alle dichiarazioni rilasciate dalla consigliera di minoranza Giovanna Petrillo, è doveroso svolgere necessarie precisazioni. – così in una nota ildi SandelGiuseppe. L’utilizzo di alcuni termini come “discarica” oppure “rifiuti edili non caratterizzati” desta grande perplessità e fa pensare. Fa capire come si possa giungere a frettolose conclusioni con pericolosa superficialità, fa intuire come l’utilizzo incauto di alcuni termini sia funzionale alla creazione di allarme sociale. Desta sconforto il modo leggero con il quale vengono utilizzati alcuni termini, funzionali solo a sferrare un attacco politico che deve fondarsi sulla generazione di paure.La stessa consigliera nel suo comunicato parla di discarica di terreni e rifiuti edili privi di caratterizzazione: tale affermazione risulta infondata atteso che in tali luoghi non vi è alcuna discarica ma il deposito di terreno.