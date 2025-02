Dayitalianews.com - San Donà di Piave: cade sui binari e il treno gli passa sopra, 63enne salvo per miracolo

nella stazione di SandiTragedia sfiorata nella stazione ferroviaria di Sandi, in provincia di Venezia, dove, ieri sera (1 febbraio) intorno alle 20 un uomo è scivolato cercando di attraversare la massicciata per cambiare banchina ed è rimasto incastrato suimentre arrivava unregionale. Vivo perIldi Mestre, realizzando di non potere più evitare di essere investito dal, si è rannicchiato suimentre transitava a bassa velocità il regionale proveniente da Portogruaro.Iltoall’uomo ma,samente non lo ha investito con le ruote, come riportano La Nuova Venezia e Il Gazzettino. I Vigili del fuoco sono poi riusciti a estrarlo ed è stato ricoverato in ospedale con un forte trauma cranico.