Quotidiano.net - San Biagio: il Santo del 2 febbraio e le sue celebrazioni nel mondo

Chi era San? Sannacque in Armenia e si distinse fin da giovane per la sua fede e il suo impegno nella comunità cristiana. Divenne medico prima di essere consacrato vescovo di Sebaste. Durante le persecuzioni contro i cristiani sotto l'impero di Licinio,fu arrestato e imprigionato. La sua fama di guaritore e uomo di fede si diffuse rapidamente, tanto che molte persone si recavano da lui per ottenere cure e benedizioni. Perché Sanè diventato? La canonizzazione di Sanè legata a numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione. Uno dei più celebri racconta di un bambino che stava soffocando a causa di una lisca di pesce e fu salvato grazie alle preghiere di. Questo episodio è alla base della tradizione di benedire la gola dei fedeli il giorno della sua festa.