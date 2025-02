Salvò una donna dall’ex che voleva ucciderla Carlo Pulcino premiato da Mattarella | Tanti riprendevano con il cellulare

Leggi su Open.online

Tra i 31 cittadini insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente Sergio, c’è anche, 72 anni, di Novi Ligure, diventato Commendatore dell’Ordina al merito della Repubblica. Carabiniere del Ros in congedo,si è distinto per un gesto di coraggio: un anno faunadall’aggressione del suo ex compagno violento, che aveva tentato di investirla per strada. Le onorificenze conferite dal Quirinale premiano persone che si sono distinte in ambiti fondamentali per la società: dalla lotta alla violenza di genere all’imprenditoria etica, dal volontariato all’inclusione sociale, fino a veri e propri atti di eroismo. La cerimonia ufficiale di consegna avverrà il prossimo 26 febbraio al Quirinale.«Non potevo restare a guardare»«Non potevo restare a guardare», ha dichiarato, conosciuto come “Mastino”, ricordando l’episodio che lo aveva reso protagonista delle cronache locali un anno fa.