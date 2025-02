Anteprima24.it - Salerno Ponteggi, ko sul campo della capolista San Giovanni Valdarno

Tempo di lettura: 3 minuti“Tre quarti ottimi, con grandissima determinazione. Poi abbiamo ceduto a causastanchezza ma torniamo dalla trasferta in casacon la consapevolezza di poter sfruttare le nostre armi contro le squadre che lottano per i nostri stessi obiettivi”. Parola di Patrizia Rinaldi, assistant coach’92 che ieri sera ha guidato la squadra in panchina al PalaGalli di Sancontro il rullo compressore Polisportiva Galli. Nel finale di 84-61 le granatine hanno pagato, oltre all’assenza del coach Di Lorenzo, vittima di un attacco influenzale, soprattutto le tante energie spese nei primi 30’ che hanno fatto venir meno la lucidità. Senza Vitali (anche lei influenzata) e con alcune giocatrici a mezzo servizio, la’92 si è presentata con il giusto atteggiamento in Toscana.