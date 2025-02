Thesocialpost.it - Salerno, incendio in condominio: tragedia evitata con l’intervento tempestivo dei soccorsi

Leggi su Thesocialpost.it

Oggi pomeriggio, domenica 2 febbraio, unha colpito unnel cuore di Campagna. Il rogo ha causato una scena di panico, con cinque persone che sono state trasportate in ospedale. Isono intervenuti tempestivamente per evitare danni maggiori, ma il fumo ha messo in grave difficoltà gli abitanti dell’edificio.Leggi anche:a Valdobbiadene: David Agostinetto muore a 20 anni, schianto nel vignetoL’incidente edeiIl pomeriggio di oggi è stato segnato dalla paura a Campagna, quando unha preso piede all’interno di unsituato in via Novara, al quadrivio della città. Il fumo ha invaso i piani superiori e ha costretto gli abitanti ad abbandonare velocemente i loro appartamenti. Le fiamme hanno cominciato a divampare edei vigili del fuoco è stato immediato.