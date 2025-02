Ilrestodelcarlino.it - Sala e Russo piacciono, ma resta il problema esuberi

È corsa contro il tempo per la Reggiana che vorrebbe mettere a disposizione di Viali un terzino sinistro e un attaccante. Per farlo c’è tempo soltanto fino alle 23,59 di domani, poi l’unica possibilità di rinforzarsi sarà attraverso il mercato degli svincolati. Le idee di Pizzimenti per quel che riguarda le entrate sembrano abbastanza chiare: un terzino sinistro e un attaccante. Per la fascia il nome caldo è quello di(foto), laterale mancino attualmente al Como (Serie A) che arriverebbe in prestito. Cerchio ristretto anche per quel che riguarda il centravanti, condel Sassuolo (oppure Moro, ma l’ipotesi è più complessa) che arriverebbe a titolo temporaneo per recitare un ruolo da protagonista dopo le 2 reti segnate in maglia neroverde in appena 407 minuti di utilizzo. Gli accordi di massima con i rispettivi club sono già stati trovati, ma ilno gli ‘’ (Urso, Fontanarosa, Nahounou, Stulac e in parte anche Pettinari) per i quali però fino ad oggi non sono state trovate soluzioni gradite.