Napolitoday.it - Saint-Maximin, novità importanti sulle visite mediche

Leggi su Napolitoday.it

Il Napoli continua a portare avanti la trattativa per Allan. Proseguono i contatti del club azzurro con Al Ahli e Fenerbahce per trovare l’incastro economico e per sistemare la documentazione necessaria in tempo.La società partenopea - spiega Gianluca Di Marzio sul proprio sito.