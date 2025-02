Napolipiu.com - Saint-Maximin-Napoli, ci siamo! Prestito da 4 milioni, stasera può essere all’Olimpico

, cida 4può">L’esterno francese ha già salutato il Fenerbahce. L’Al-Ahli ha dato il via libera per iloneroso fino a giugno.Ilpiazza il colpo per sostituire Kvaratskhelia. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Allanè pronto a diventare il nuovo esterno offensivo della squadra di Antonio Conte. Il francese ha già fatto le valigie, salutando il Fenerbahce per iniziare la sua nuova avventura all’ombra del Vesuvio.L’operazione è stata architettata con maestria da De Laurentiis:oneroso dall’Al-Ahli fino a giugno, con il club saudita che ha già risolto il precedente accordo con i turchi di Mourinho. Un’operazione complessiva da 4di euro, che comprende sia l’indennizzo al club arabo sia l’ingaggio del 27enne per i prossimi sei mesi.