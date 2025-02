Ilnapolista.it - Saint Maximin, contatti continui tra Napoli e Al Ahli per trovare l’accordo economico (Di Marzio)

Evidente frenata nell’affare che porta a. Ieri la trattativa sembrava in chiusura, oggi la frenata. Disu X scrive che il motivo sarebbecon l’Alancora da. Ilperò conta di chiudere in serata.Scrive Di:“Calciomercatocon l’Alperper. Si cerca di chiudere nella notte”#Calciomercato #con l’#Alperper #Sain. Si cerca di chiudere nella notte— Gianluca Di(@Di) February 2, 2025E alla fine funome a sorpresa tra Garnacho, Adeyemi e Chiesa (Corsport)Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Il giocatore ha salutato ieri pomeriggio i suoi ormai ex colleghi e il suo ormai ex allenatore José Mourinho, dopo una sessione di lavoro, e dunque oggi non farà parte dei convocati per la partita di Süper Lig contro il Rizespor.