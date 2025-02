Spazionapoli.it - Saint Maximin al Napoli, ci siamo: il colpo di scena ha cambiato tutto

calciomercato ultimissime – Gli azzurri stanno per giocare con la Roma, ma prima bisogna segnalare delle novità per.Dopo la vittoria contro la Juventus, di fatto, ilè pronto per un altro big match. I parteneopei, infatti, questa sera sono diallo Stadio Olimpico per giocare contro la Roma.Tuttavia, almeno fino a lunedì prossimo, la luce dei riflettori è proiettata anche per quanto riguarda il calciomercato. Proprio in questi minuti, infatti, è arrivato un importante retrosual, si cerca di chiudere in nottata: le visite mediche non si farannoSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport italia’, infatti, ilè al lavoro per cercare di chiudere l’arrivo del francese con l’Al-Ahli. I due club, di fatto, cercheranno di chiudere l’operazione nottata.