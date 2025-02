Sport.quotidiano.net - SABATO 8 FEBBRAIO. Addio Milan: Bologna, ecco Calabria. Posch, è braccio di ferro con il club

Leggi su Sport.quotidiano.net

Davideè in arrivo.ai saluti: forse. Per ora èdi: lo vuole il Como, che offre 7-8 milioni per il trasferimento a titolo definitivo più bonus. Lo vorrebbe pure l’Hoffenheim, meta prediletta dell’austriaco, ma ildi Bundesliga, impelagato nella lotta per non retrocedere, non va oltre il prestito. Nelle ultime ore c’è stato un confronto tra il difensore e la dirigenza rossoblù: o Como o afuori lista e fuori rosa, anche perché l’atteggiamento del giocatore, che si è chiamato fuori dai convocati a Como e con lo Sporting, a differenza di altri compagni coinvolti in trattative di mercato (come Fabbian, Moro, Erlic e Iling solo per fare alcuni esempi), non è stato digerito di buon grado. "Il Como lo acquisterebbe, il ragazzo preferirebbe tornare in Germania ma la formula non è quella giusta perciò vediamo", ha spiegato Di Vaio a SkySport.