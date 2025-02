Rugby serie B | ore 1430 il confronto tra le terze che sperano in passi falsi delle battistrada Brixia e Modena L’Emil Banca di Chico rischia a Bergamo

Sport.quotidiano.net - Rugby serie B: ore 14,30 il confronto tra le terze che sperano in passi falsi delle battistrada Brixia e Modena. L’Emil Banca di Chico rischia a Bergamo

per avvicinare la testa della graduatoria, Pieve per mettere la freccia e lasciarsi alle spalle il fondo della classifica. Doppia importante sfida in trasferta per le formazioni bolognesi, attese alle 14,30 dalla seconda giornata di ritorno diB, girone 2. Allo Sghirlanzoni disi annuncia battaglia tra i lombardi eBologna. All’andata prevalse il Bologna di un soffio 33-30,ndo nel finale il ritorno delche, sotto 30-16, nell’ultimo quarto d’ora fece sudare freddo i rossoblù. Oggi sarà un’altra sfida dal pronostico sulla carta incerto tra due squadre appaiate al terzo posto e vogliose di staccare una diretta concorrente, ma anche di cercare di riavvicinare la testa distante 5 punti. Con ilche ospita il Rovato e ilimpegnato in trasferta sull’ostico campo dei Lyons Piacenza chi vince oggi potrebbe fare un bel passo in avanti.