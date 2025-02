Oasport.it - Rugby, Serie A élite 2025: vittorie per Valorugby e Rovigo

Si è conclusa l’undicesima giornata del massimo campionato italiano die dopo gli anticipi di ieri, che hanno visto i successi di Colorno, Padova e Viadana, oggi si sono disputati gli ultimi due match, che hanno visto in campo ValoEmilia, Lyons Piacenza,e Fiamme Oro. Ecco come è andata.Continua la corsa a quattro in vetta alla classifica, con i giochi playoff che se non sono matematicamente fatti, appaiono segnati. Dopo i successi di ieri di Viadana e Padova, infatti, arrivano oggi i successi di Valo, con i veneti che fermano la rimonta in classifica delle Fiamme Oro e gli emiliani ringraziano consolidando il quarto posto.Un’ora in grande equilibrio a Reggio Emilia, poi sono le mete di Mastandrea e Lazzarin a creare il break decisivo e per i Lyons solo la possibilità di tornare sotto per portare a casa due punti di bonus.